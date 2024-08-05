مرصد الأزهر: استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي في قتل الفلسطينيين يوجب إصدار قوانين دولية لتنظيمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقرير له من التوجه إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة -وفي غيرها- خطير جدًّا على البشرية، وأن هذه الاستخدامات تُعد سابقة في تاريخ الحروب، وهو ما يوضح التوجه العالمي الجديد في الاعتماد على التكنولوجيا القاتلة.

كما أن خطورة الاعتماد على هذه الأدوات يكمن في تقليل دور الإنسان في اتخاذ القرارات القاتلة، والاستجابة الفورية غير المتعقلة لتنفيذ ما تمليه هذه التقنيات الحديثة من قرارات لا تخلو قطعًا من عشوائية تودي بحياة الآلاف من الأبرياء.

جاء ذلك عقب ما كشفت عنه عدة تقارير إعلامية إسبانية أن استخدم تطبيقًا للذكاء الاصطناعي يسمى "لافندر" (Lavender) مزوَّدًا بقاعدة بيانات لنحو ٣٧ ألف فلسطيني، ولمنازلهم بوصفها أهدافًا محتملة للغارات الجوية، بما في ذلك أفراد ذوو رتبة منخفضة بناءً على ارتباطاتهم المزعومة بالجماعات الفلسطينية داخل فلسطين، حسب زعم الصهاينة

كما حذر المرصد من وجود عيوب محتملة في اختيار الأهداف من جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعتمد هذه الأنظمة على مصادر معلومات متنوعة مثل الصور، وبيانات الهواتف المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي لتحديد الأهداف المحت"الكيان الصهيوني"ملة. ومع ذلك، فإنها قد لا تأخذ في الاعتبار تغير الظروف، ما يؤدي إلى اختيار أهداف غير دقيقة تؤدي إلى قتل مدنيين على نطاق واسع لمهاجمة أهدافها في فلسطين عشوائيًّا، وهو ما أثار مخاوف لدى المجتمع الدولي من استخدام هذه التكنولوجيا في الحرب، خصوصًا مع ازدياد عدد القتلى المدنيين الذي تجاوز عددهم حتى الآن أكثر من ٣٧ ألف شخص

كما يشدد المرصد على أن استخدام قوات الاحتلال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قتل الفلسطينيين يوجب إصدار قوانين دولية لتنظيم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها، والبدء في وضع الخطط لمواجهة الخطر المحتمل من تطورها. وعلى المجتمع الدولي أن يوقف توحش هذا الكيان الغاصب الذي لا يألو جهدًا في استخدام كل الأدوات والأساليب والأسلحة الحديثة المتطورة في تنفيذ الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون رادع، ولا بد من إلزامه بالكف عن تلك الممارسات الإجرامية التي تنتهك جميع المبادئ العامة، وحقوق الإنسان، والقوانين الدولية.