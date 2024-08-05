وزارة الصحة تعلن وصول نسبة الإنجاز في إنشاءات مستشفى «العاصمة 2» إلى 30%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول نسبة الإنجاز في مستشفى «العاصمة الإدارية 2» إلى 30% متجاوزة نسبة الإنجاز المخطط لها بنسبة تصل إلى 10% لأعمال التنفيذ الانشائيه .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى على مساحة إجمالية 7 آلف و677 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي 6 طوابق، بخلاف الطابق الأرضي، والبدروم، ومبنى لسكن الأطباء والتمريض، ومبان خدمية.

وأضاف «عبدالغفار» إن وفدا من الوزارة ضم الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أجرى زيارة تفقدية لموقع المستشفى لمتابعة أعمال التنفيذ، مع الشركة المنفذة.

و أشار الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالإسراع في إنهاء أعمال الإنشاءات، وأوصى خلال الزيارة بالعمل على إنهاء أعمال الإنشاءات في نهاية شهر ديسمبر 2025.