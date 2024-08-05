البترول: 57 ألف برميل يوميا متوسط إنتاج جابكو بخليج السويس و415 مليون دولار استثمارات

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2023/2024 .

أكد المهندس كريم بدوى خلال الإجتماع على أهمية استمرار ودعم الجهود الجارية لزيادة انشطة البحث والاستكشاف فى حقول جابكو والتى تعد السبيل لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم فى نحو الكشف عن امكانات المناطق الواعدة فى منطقة خليج السويس بأكملها ، مُثمناً اهتمام شريك قطاع البترول شركة دراجون أويل الإماراتية بدعم الاستثمار فى مجال البحث والإستكشاف وتطوير التسهيلات الإنتاجية لكى تصبح مستدامة و للمساعدة على سرعة وضع الحقول علي الإنتاج ، كما اشار الى اهمية جهود استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لزيادة من أجل زيادة والإسراع بانشطة حفر الآبار وتنمية الحقول القائمة فى مناطق جابكو ، فى اطار خطوات زيادة معدلات الإنتاج .

و اشاد الوزير بالإلتزام الواضح فى مجال السلامة موجهاً الشكر لإدارة الشركة وكل فريق عمل جابكو ، وكلف الوزير بإعداد خطة عمل محدثة فى مجال السلامة و الإلتزام البيئى اللذان يعدان من اساسيات الصناعة ، مع العمل على متابعة تقدم تنفيذها بشكل دورى.

و من جانبه أكد المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون أويل الإماراتية على توجه الشركة لزيادة اعمال البحث والاستكشاف فى خليج السويس والتى تدعم تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج وكشف كافة الأمكانات البترولية فى خليج السويس ، كما اكد حرص الشركة فى هذا الاطار على نقل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لدعم وزيادة الإنتاج فى مصر التى تبذل الشركة فيها مجهودات كبيرة ، علاوة على زيادة الجهود لرفع الكفاءة للعمليات والإسراع بحفر الآبار و اعمال تنمية الحقول .