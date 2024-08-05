نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح / هانى مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة دائمًا فى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أن أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات، مشددًا على أن الجيش المصرى جيش قوى ورشيد مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والإستقرار للنهوض بالدولة المصرية.

مشيرًا إلى أن أفراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم إختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل العناصر لنيل شرف خدمة الوطن، مضيفًا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة هى التدريب الجاد والواقعى للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أى مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية ومايبذلونه من جهود فى تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالإضافة إلى أى عدائيات فى ظل التهديدات التى تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.

وفى سياق متصل قام الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوًا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها.