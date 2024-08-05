أخبار مصرية

عاجل.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بقصر التحرير، هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

تناولت المباحثات أبرز المستجدات علي الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المصرية التركية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمجالات التعاون في كافة المجالات.

كما تشاور الجانبان حول التنسيق المشترك بشأن التحديات الإقليمية المتزايدة وخفض حدة التوتر والتصعيد.

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وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي 
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وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي 
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وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي 
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وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي 
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وزير الخارجية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التركي 
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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