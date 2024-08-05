نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل برواتب مجزية للطلبة والخريجين.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، يوم الخميس المقبل الموافق 8/8/2024، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن الوظائف المطلوبة، عضو فريق، ويتاح التقديم عليها للطلبة والخريجين، موضحة شروط التقديم على النحو الآتي: (المؤهل من إعدادية – يتاح التقديم للذكور فقط - سن التقديم من 18 إلى 35 سنة - عدد ساعات العمل 9 ساعات).

وأوضح الجهاز مزايا التقديم على النحو الآتي: (تأمين طبي واجتماعي – مرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهري – أماكن العمل بالقرب من محل السكن – متوفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".