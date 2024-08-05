نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نقص الوزن.. ضبط مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت مديرية التموين بالجيزة، حملة مكبرة للتأكد من أرصدة المطاحن ونسبة استخراج الدقيق 87.5%.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت مديرية تموين البحيرة في بيانها، إن بالجرد الفعلي لمطحن بالمحافظة، تبين وجود تصرف لكمية قدرها 2019 شيكارة دقيق، وعليه وتم تحرير مخالفة تصرف في الكمية، وجارٍ إرسالها لهيئة السلع الغذائية لمحاسبة المطحن طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 18.

وأضافت أنه تم أخذ عينة عشوائية من دقيق المخابز وزن الشيكارة 50 كجم، وتلاحظ وجود نقص في الوزن قدرها 183 جرام، مخالفة للتوجيهات الوزارية الشريحة الأولى، وجارٍ مخطبة عينة السلع لمحاسبة المطحن على إنتاج اليوم.

جاءت الحملة برئاسة هالة غريب وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين الجيزة، وبالاشتراك مع مديري ورؤساء الإدارات الداخلية، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الخارجية.

