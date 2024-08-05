عاجل - وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024

اعتمد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا.

وذكرت المصادر أن وزارة التربية والتعليم بدأت في الاتصال بالطلاب أوائل الثانوية العامة لدعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ظهر الثلاثاء.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024



تم تحديد موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح وأسماء أوائل كل شعبة غدًا الثلاثاء في الساعة 12 ظهرًا في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024



تزايد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة فور اعتمادها ورفعها على الموقع.

ستُعلن النتيجة على موقع الوزارة الرسمي عقب المؤتمر الصحفي غدًا، ويمكن الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي.

كيفية الاستعلام عن النتيجة



بمجرد إعلان النتيجة بشكل رسمي، يمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. كل ما يحتاجه الطالب هو رقم جلوسه. إليك الخطوات التفصيلية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا .

. الانتقال إلى قسم النتائج: ابحث عن قسم خاص بعرض نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم جلوسك في الحقل المخصص لذلك.

عرض النتيجة: انقر على زر "عرض النتيجة" لمعرفة درجاتك في جميع المواد

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024



جاءت مؤشرات النجاح بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنسب النجاح في 9 مواد بالثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كما يلي:



- امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 96.43%.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- اللغة العربية 96.62%.

- مادة الأحياء بلغت 91%؜.

نتيجة الثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة. - صورة أرشيفية

- اللغة الأجنبية الأولى 96.25%.

- الكيمياء تجاوزت 92%.

- الفيزياء بلغت 94.21%.

- علم النفس والاجتماع نسبة 92%؜.

- الجغرافيا تجاوزت 92%؜.

كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة 2024 لنسبة مئوية