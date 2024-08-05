نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل كاملة ورابط الاستعلام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نسب النجاح وتفاصيل أخرى في مؤتمر صحفي يعقد غدًا، حيث سيتم دعوة أوائل الثانوية العامة 2024 لحضور المؤتمر.
أوائل الثانوية العامة 2024
سيتم اختيار أوائل الثانوية العامة من جميع أنواع المدارس، بما في ذلك الحكومية، التجريبية، الخاصة، مدارس الدمج، ومدارس المكفوفين.
كما سيتم استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.
الكنترولات هي المسؤولة عن تحديد أسماء الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على أعلى الدرجات، وسيتم إرسال هذه الأسماء إلى وزارة التعليم. تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 جميع الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمكفوفين ومدارس الدمج.
درجات الثانوية العامة 2024
يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة 410 درجات، ويُوزع كما يلي:
نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم:
- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة
- اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة
- الكيمياء: 60 درجة
- الفيزياء: 60 درجة
- الأحياء: 60 درجة
- الجيولوجيا والعلوم البيئية: 60 درجة
نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي رياضة:
- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة
- اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة
- الجبر والهندسة الفرعية: 30 درجة
- التفاضل والتكامل: 30 درجة
- استاتيكا: 30 درجة
- ديناميكا: 30 درجة
- الكيمياء: 60 درجة
- الفيزياء: 60 درجة
نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي:
- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة
- اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة
- الفلسفة والمنطق: 60 درجة
- الجغرافيا: 60 درجة
- التاريخ: 60 درجة
- علم النفس والاجتماع: 60 درجة
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط من هنا.
ستُتاح النتيجة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير محمد عبداللطيف، حيث سيتم إعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح العامة لكل شعبة.
خطوات الاستعلام عن النتيجة:
- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا.
- اختيار "الخدمات الإلكترونية".
- اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024" بعد تفعيلها.
- إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس.
- الضغط على "استعلام" للحصول على النتيجة.
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