زوار العلمين الجديدة يشيدون بأجواءها المميزة: عروض مميزة تفاجئ الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - عبر عدد من زوار مدينة العلمين الجديدة عن سعادتهم بالتواجد فى المدينة الترفيهية بالعلمين والأجواء المميزة بالمدينة.

وقالت زائرة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على قناة إكسترا نيوز:" محستش بالملل وأنا فى المدينة الترفيهية، ومتوفر بها منطقة للألعاب لإسعاد الأطفال وعروض فلكلور بشكل دائم ومسرحيات وحفلات".

وأضاف آخر،:"المنطقة جميلة وبها عروض مميزة تفاجئنا بها وهى مفاجئة جميلة، كما أنها منطقة جذب سياحى، ونتمنى أن تكون أفضل وأفضل خلال الأعوام المقبلة".

كما عبرت طفلة عن سعادتها قائلة:" المكان جميل والناس ودودة فى التعامل والمكان فيه أنشطة مختلفة ومتحسش بملل وانا مبسوطة بالحفلات والتنظيم الرائع، وكل حاجة هنا مميزة، والخدمات متوفرة وإن شاء الله هنيجى السنة اللى جاية".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.