نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالمدينة التعليمية ظهر اليوم، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويعلن وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل النتيجه، والاحصائيات الخاصة بكل شعبه وكل مادة بالإضافة إلي شرائح المجاميع، وتفاصيل تقديم طلبات التظلمات من النتائج وموعد امتحانات الدور الثاني.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة ادبي على 394.5، والاول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والاول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والاول مكفوفين حصل على 392 درجة، والاول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الادبية دمج حصل على 407.

