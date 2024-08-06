نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتنصح 10 محافظات بتوخي الحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بشهري يونيو ويوليو، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

تفاصيل الطقس

النهار:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية. السواحل الشمالية: طقس حار رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 36 درجة مئوية.

طقس حار رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 36 درجة مئوية. جنوب سيناء: طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 42 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 42 درجة مئوية. شمال الصعيد: طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية. جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة رطب، بارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، والمفاجأة المحسوسة تصل إلى 44 درجة مئوية.

الليل:

أغلب الأنحاء: طقس مائل للحرارة رطب.

طقس مائل للحرارة رطب. السواحل الشمالية: طقس معتدل الحرارة رطب.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية: خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. رياح: معتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء. قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر.

معتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء. قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر. أمطار: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول في مناطق مثل حلايب، شلاتين، رأس بيناس، أبوسمبل، أسوان، الأقصر، مرسى علم، والوادي الجديد.

حالة الملاحة البحرية