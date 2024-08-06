نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق الكليات الشعبة العلمية علمي علوم ورياضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق الكليات الشعبة العلمية علمي علوم ورياضه.

تنسيق الجامعات 2024، تنسيق الكليات 2024، نتيجة الثانوية العامة 2024، يستعد طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لتسجيل رغبات تنسيق الكليات للمرحلة الأولى بعد الإعلان الرسمي عن النتيجة ظهر اليوم من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وبدأت العديد من الطلاب في البحث والسؤال عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 لبدء ترتيب الرغبات على حسب المجموع الحاصلين عليه.

ومن المقرر أن يشارك في عملية تسجيل الرغبات الطلاب الذين حصلوا على مجموع 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29%، لمعرفة الكليات التي يقبلون بها، حيث تشهد هذه المرحلة إقبالًا كبيرًا على كليات الطب والصيدلة والهندسة.

وفيما يلي نستعرض لكم نسب التنسيق المتوقعة لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة، وخطوات التسجيل، وموعد التسجيل، ورابط تسجيل الرغبات خلال السطور التالية.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. نسب التنسيق المتوقعة لكليات علمي علوم 2024

تنسيق الجامعات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024، تنسيق الكليات 2024، تنسيق الجامعات 2024، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن نسب التنسيق المتوقعة لكليات علمي علوم 2024 متقاربة من العام الماضي، ولكنها تقبل الانخفاض والزيادة في جميع المحافظات.

كلية الطب

كلية الطب جامعة سوهاج 387.5 درجة.

كلية طب جامعة دمياط 383 درجة.

كلية طب جامعة المنصورة 382.5 درجة.

كلية طب جامعة الزقازيق 382.5 درجة.

كلية طب جامعة أسيوط 381 درجة.

كلية طب جامعة الإسكندرية 381 درجة.

كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 380.5 درجة.

كلية طب جامعة جنوب الوادي 380 درجة.

كلية طب جامعة كفر الشيخ 379.5 درجة.

كلية طب جامعة طنطا 379.5 درجة.

كلية طب جامعة القاهرة 379 درجة.

كلية طب جامعة الأقصر 379 درجة.

كلية طب جامعة المنيا 377.5 درجة.

كلية طب جامعة بور سعيد 377.5 درجة.

كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة.

كلية طب جامعة بنها 377 درجة.

كلية طب جامعة عين شمس 377 درجة.

كلية طب جامعة حلوان 376 درجة.

كلية طب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

كلية طب جامعة أسوان 375.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة أسيوط 376 درجة9

كلية طب أسنان جامعة المنصورة 375.5 درجة.

كلية طب جامعة السويس 375 درجة.

كلية طب جامعة بني سويف 375 درجة.

كلية طب جامعة الفيوم 375 درجة.

كلية طب جامعة الوادي الجديد 374.5 درجة.

كلية طب جامعة العريش 374.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة المنيا 374 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الزقازيق 374 درجة.

كلية طب أسنان جامعة طنطا 374 درجة.

كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة عين شمس 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة القاهرة 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة المنوفية 373.5 درجة.

كلية طب أسنان جامعة السويس 373 درجة.

كلية طب أسنان جامعة بني سويف 373 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الفيوم 373 درجة.

طب فاقوس 381.5.

كلية طب بيطري جامعة المنصورة 362.5 درجة.

كلية الصيدلية

كلية صيدلة جامعة سوهاج 372.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة جنوب الوادي 370.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة المنصورة 370 درجة.

كلية صيدلة جامعة أسيوط 369.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة المنيا 369 درجة.

كلية صيدلة جامعة الزقازيق 369 درجة.

كلية صيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة طنطا 368.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة القاهرة 368.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة دمنهور 368.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة الإسكندرية 368 درجة.

كلية صيدلة جامعة بورسعيد 368 درجة.

كلية صيدلة جامعة المنوفية 368 درجة.

كلية صيدلة جامعة بني سويف 368 درجة.

كلية صيدلة وتصنيع دوائي جامعة كفر الشيخ 368 درجة.

كلية صيدلة جامعة الفيوم 367.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة عين شمس 367.5 درجة.

كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 367 درجة.

كلية صيدلة جامعة الوادي الجديد 367 درجة.

كلية صيدلة جامعة حلوان 367 درجة.

كلية العلاج الطبيعي

تنسيق الجامعات 2024

كلية علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ 372 درجة.

كلية علاج طبيعي طبيعي بورسعيد 371.5 درجة.

كلية علاج طبيعي طبيعي بنها 371 درجة.

كلية علاج طبيعي طبيعي جنوب الوادي 371 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة قناة السويس 370.5 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة السويس 370 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 370 درجة.

كلية علاج طبيعي جامعة بني سويف 369.5 درجة.

كلية حسابات ومعلومات علمي علوم

كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج علوم 366.5 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا علوم 365 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية علوم 364 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط علوم 363 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا علوم 362 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة علوم 362 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ علوم 364 درجة.

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364.



نتيجة الثانوية العامة 2024.. نسب التنسيق المتوقعة لكليات علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2024

كلية حسابات ومعلومات علمي رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5.

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5.

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5.

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5.

كلية الهندسة

هندسة القاهرة 368.5.

هندسة بترول وتعدين السويس 386.

كلية هندسة جامعة الزقازيق 364.5 درجة.

كلية هندسة جامعة المنصورة 364.5 درجة.

هندسة عين شمس 363.5.

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5.

هندسة دمياط 361.5.

هندسة بور سعيد 359.

هندسة طنطا 358.

هندسة بنها بشبرا 357.5.

هندسة الإسكندرية 357.

هندسة حلوان 356.5.

هندسة كفر الشيخ 356.5.

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.

هندسة بنها 355.5.

هندسة السويس 355.

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.

هندسة حلوان بالمطرية 354.

هندسة الفيوم 352.5.

هندسة جنوب الوادي 351.5.

هندسة بني سويف 351.

هندسة أسوان 350.

هندسة المنيا 350.

هندسة سوهاج 349.5.

هندسة أسيوط 349.

هندسة الطاقة أسوان 348.5.

تخطيط عمراني القاهرة 342.

عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق الكليات المتوقع الشعبة الأدبية هل المادة بـ200 جنيه؟.. رسوم ورابط خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 عاجل - تظلمات الثانوية العامة 2024.. الرسوم والخطوات بالتفصيل

تنسيق الجامعات 2024.. موعد بداية تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات، تنسيق الكليات 2024، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى بعد ثلاثة أيام بحد أقصى من مؤتمر وزير التربية والتعليم والذي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن كافة تفاصيل النتيجة، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام متتالية.

فيديو نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل البدء في تسجيل الرغبات حتى لاتقع في الخطأ

خطوات تسجيل الرغبات.. تنسيق الكليات

تنسيق الجامعات 2024

ويستطيع الطلاب الناجحين في مرحلة الثانوية العامة تسجيل رغبات القبول بالجامعات من خلال الخطوات التالية:-

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا . ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به. وفي الخطوة التالية يقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مناسب له مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-