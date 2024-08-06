نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: موعد وتفاصيل ومؤشرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الطلاب موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي سيعقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.

جاء هذا المؤتمر بعد اعتماد النتيجة رسميًا يوم الإثنين، حيث تم الإعلان عن أسماء الأوائل في جميع الشعب.

يهدف المؤتمر إلى تقديم معلومات مهمة تتعلق بالنتائج والتظلمات.

موعد مؤتمر وزير التعليم وتفاصيله

سيعقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا.

خلال المؤتمر، سيتم الكشف تفاصيل هامة تتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2024، والتي تشمل:

1. **عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات**: سيتم الإعلان عن إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

2. **عدد الناجحين**: سيتم الكشف إجمالي عدد الطلاب الناجحين في العام الدراسي الحالي.

3. **عدد الطلاب الراسبين**: سيتم تحديد عدد الطلاب الذين لم يوفقوا في اجتياز امتحانات الثانوية العامة.

4. **عدد طلاب الدور الثاني**: سيتم الإعلان عن عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني.

5. **موعد التظلمات**: سيتم تحديد موعد بدء تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى شروط ورسوم التظلمات.

6. **جداول امتحانات الدور الثاني**: سيتم إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

7. **المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية للأوائل**: سيتم الإعلان عن ترتيب المدارس التي ينتمي إليها الأوائل، بما في ذلك المدارس الحكومية، الخاصة، والتجريبية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد انتهاء المؤتمر، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم. يمكن للطلاب متابعة الخطوات التالية للحصول على نتائجهم:

1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي [هنا].

2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الجلوس.

4. الضغط على أيقونة الاستعلام للحصول على النتيجة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

قبل المؤتمر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات نسب النجاح في المواد الرئيسية للثانوية العامة 2024، والتي جاءت كما يلي:

- **مادة الكيمياء:** أكثر من 92%

- **مادة الجغرافيا:** أكثر من 92%

- **مادة اللغة الأجنبية الأولى:** 96.25%

- **مادة علم النفس والاجتماع:** 92%

- **مادة اللغة العربية:** 96.62%

- **مادة اللغة الأجنبية الثانية:** 97.88%

- **مادة الفيزياء:** 94.21%

- **مادة الأحياء:** 91%

- **مادة التاريخ:** 96.43%

تعد هذه النسب مؤشرًا على الأداء الجيد للطلاب هذا العام.