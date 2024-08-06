نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: التوقيت والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد وزارة التربية والتعليم في هذه اللحظات بثًا مباشرًا لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

يجري المؤتمر تحت إشراف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، للإعلان عن نتائج امتحانات هذا العام وتكريم الأوائل.

تفاصيل المؤتمر

توقيت المؤتمر: يعقد المؤتمر اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ما سيتم الإعلان عنه

نتائج الثانوية العامة 2024: سيتم الكشف النتائج لجميع الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).



- تهنئة الأوائل: تكريم الطلاب الحاصلين على أعلى التقديرات في امتحانات هذا العام.

- تفاصيل إضافية: تقديم معلومات عن نسب النجاح وتفاصيل حول تظلمات نتيجة الثانوية العامة.

يمكن متابعة البث المباشر لمؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم على وسائل التواصل الاجتماعي.