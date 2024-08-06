عبداللطيف يقدم الشكر لرئيس الجمهورية ووزير التعليم الأسبق بمؤتمر الثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالعملية التعليمية، والارتقاء بالعملية التعليمية، كما قدم الشكر لوزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور رضا حجازي، لما قدمه من جهود مخلصة خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر لاولياء الامور والطلاب

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالمدينة التعليمية، الان، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويعلن وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل النتيجه والاحصائيات الخاصة بكل شعبه وكل مادة بالإضافة إلي شرائح المجاميع، وتفاصيل تقديم طلبات التظلمات من النتائج وموعد امتحانات الدور الثانى.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة ادبي على 394.5، والأول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والأول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والاول مكفوفين حصل على 392 درجة، والأول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الأدبية دمج حصل على 407.