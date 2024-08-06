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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024.. مؤتمر وزير التربية والتعليم بشرة سارة للطلاب ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي بمقدار 4٪.

نتيجة الثانوية العامة 2024، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الثانوية العامة 2024 منذ قليل.

نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث عقدت الوزارة مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والأستاذ أحمد طاهر نائب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات الوزارة، وأوائل الثانوية العامة 2024 بمدينة السادس من أكتوبر.

نتائج الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وأعلن الأستاذ أحمد طاهر نائب وزير التربية والتعليم نتائج امتحانات الثانوية العامة 2024، وأوضح طاهر بأن نسبة النجاح للعام الحالي مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وأشار طاهر إلى أنه شارك في امتحانات العام الحالي 729 ألف طالب، نجح منهم 590 ألف طالب، بنسبة مئوية بلغت 81.3٪.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. نتائج الشعب الثلاثة للعام الدراسي الحالي

وحققت الشعبة العلمية علمي علوم للعام الحالي نسبة نجاح 80.64٪.

فيما حققت الشعبة العلمية علمي رياضة نسبة نجاح 86.36٪.

فيما حققت الشعبة الأدبية نسبة نجاح بلغت 80.27٪.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. ارتفاع النتائج

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وأوضح طاهر إلى أن نسبة النجاح مرتقعة في العام الحالي عن العام الماضي، حيث سجلت الأعوام السابقة نتائج كالتالي:-

العام الدراسي 2019- 2020 بلغت نسبة النجاح 81.5٪.

العام الدراسي 2020-2021 بلغت نسبة النجاح 73.6٪.

العام الدراسي 2021-2022 وصلت نسبة النجاح إلى 74.5٪.

العام الدراسي 2023-2022 78.8٪.

العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بلغت 81.3٪.

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أحمد طاهر إلى أنه كان قد شارك في الامتحانات نحو 143 ألف مراقب وملاحظ.

تكريم الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وشهد المؤتمر تكريم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أوائل الثانوية العامة 2024 من مختلف الشعب بحضور أسر الأوائل، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.