صناع الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة يشيدون بسحر وجمال مدينة العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - استضاف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد متحدث مهرجان العلمين ومقدم برنامج "صباح العلمين، صناع الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين، طارق عليش، مسجل الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين، وأمير يوسف مطرب الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، يارا إدوارد، مطربة الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، طه الحكيم منتج الأغنية.

وصف صناع الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، خلال استضافتهم ببرنامج "صباح العلمين" سحر وجمال مدينة العلمين بقولهم: "المدينة معمولة لكل المصريين".. شكرا لكل القائمين".

وتقول كلمات الأغنية:-

عالم خيالى فيه نتمنى هتقضى وقت وعمرك ما هتنسى

السما عالية والبحر موج رايح جاى والجو يسحر ملهوش زى

عالم حكاية غير أي حكاية جمدان معدى

ده العالم علمين

وفي كل حتة هتلاقى متعة روقان وفرحة

ده العالم علمين

يلا نروح لعالم خيالى فرحة تدوم وأجمل ليالى

العلمين الجديدة هتخطف قلبك من دقيقة وفيها تعيش الحلم اللى بتحلمه في الحقيقة

وفى كل مكان تروحوا تلاقونا

ده المتحدة معاكم هنا

جمال الدنيا في العلمين ومعاكم مهما كنتم فين

عينك تشوف إبهار وعظمة من كل حتة العالم متجمعين

نفسك في ايه هنا هتلاقيه المكان مكانك المكان العلمين

يلا نروح لعالم خيالى فرحة تدوم وأجمل ليالى

العلمين الجديدة هتخطف قلبك من دقيقة وفيها تعيش الحلم اللى بتحلمه في الحقيقة

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.