مراسلة قناة إكسترا نيوز: نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - قالت ميرفت المليجي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إنه من المقرر إقامة حفل الفنان عمرو دياب على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى نفاد تذاكر الحفل على موقع تذكرتي، مضيفة أنّ الفنانة ديانا حداد ستكون في ضيافة الإعلامي شريف مدكور في برنامج «صباح العلمين»، موضحة أنّ العلمين تستخدم كوجهة استثمارية.

وأضافت «المليجي» عبر تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المسرح الروماني يستقبل عددا كبيرا من الحفلات لفرق من جميع المحافظات، بجانب حفل الفنانة ديانا حداد، مشيرة إلى أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت الفعاليات والحفلات المقامة حتى نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أنّ الفنان ويجز سوف يختتم فعاليات المهرجان، نظرا لشعبيته العالية خاصة بين الشباب.

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، أنه من المقرر عرض مسرحية «السندباد» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم على مدار 3 أيام الخميس والجمعة والسبت، التي تلقى قبولا شديدا من قبل الجمهور لرجوع فن المسرح، مشيرة إلى أن المسرح مجهز بشكل كامل مما يساعد المخرجين على تنفيذ العروض المسرحية، مثلما حدث في مسرحية «الشهرة».

وتابعت «المليجي»، أن هناك سباق للسيارات يوم 10 أغسطس المقبل، التي ستشهد مشاركات كبيرة من قبل الشباب مثلما حدث بالنسخة الأولى من مهرجان العلمين، التي حققت نجاحا كبيرا، مضيفة أن شوارع العلمين مُصممة بشكل يسمح بإقامة السباقات والبطولات الرياضية، مثل رياضة دوري أبطال الساحل، وتعتبر من الفعاليات الجديدة على مهرجان العلمين، فضلا عن بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الألعاب القتالية المختلطة التي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات.