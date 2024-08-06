نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500 جنيه رسوم للمادة.. التعليم تكشف تفاصيل التظلم على نتيجة الثانوية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التظلم على المادة الواحدة 500 جنيه.

وحددت التعليم،أن يتم تقديم التظلم إلكترونيا ويتم تحديد موعد للطالب للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة فى المادة التى تظلم عليها، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم على تظلمات الثانوية العامة خلال 48 ساعة القادمة.

وأعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024، احصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول



وأعلن ضاهر، ان نسبة النجاح بالشعبة العلمية علوم بلغت 80.64%، ونسبة الشعبة العلمية رياضة بلغت 86.36% ونسبة الشعبة الادبية بلغت 80.27%.

حيث جاء عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.