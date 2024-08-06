نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن مؤشرات وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2024 ويكرم الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ورحب الوزير بالحضور في المؤتمر الصحفي، وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ وحرصه الشديد على الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر وبناء الشخصية المستنيرة، كما توجه بالشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق وفريق العمل على ما قدموه من جهود مخلصة خلال الفترة السابقة وصولًا لهذا اليوم.

كما توجه الوزير بتحية تقدير واحترام لكل أسرة مصرية تحملت الكثير لمساندة ابنائها وبناتها خلال فترة دراستهم، وتقدم بخالص التهنئة للطلاب الناجحين على تفوقهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في حياتهم المقبلة.

وقال الوزير: "أؤمن أن العمل المشترك مع مثلث العملية التعليمية (المعلم، والطالب، وولي الأمر)، وهو السبيل الأمثل لتحقيق الارتقاء المنشود لملف التعليم في مصر، وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة".

ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالص التعازي لأسرة الطالب الذي وافته المنية، سائلًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعرب نائب الوزير عن تمنياته للطلاب الأوائل بمزيد من النجاح والتفوق، كما تقدم بالشكر للسادة المعلمين الذين شاركوا في أعمال الامتحانات، والإدارة العامة للامتحانات، وكافة الجهات المعنية القائمة على سير الامتحانات والتي استمرت على مدار 40 يوم.

واستعرض نائب الوزير مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729835، وعدد الحاضرين 266487، وعدد الناجحين 909925، وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.

وأشار نائب الوزير إلى أن النسبة المئوية للنجاح مقارنة للعام الحالي بالأعوام السابقة جاءت كالتالي: العام الحالي 2023 – 2024 بلغت %81.3، والعام 2022 – 2023 بلغت %78.8، والعام 2021 – 2022 بلغت %74.5، والعام 2020 – 2021 بلغت %73.6، والعام 2019 – 2020 بلغت %81.5.

كما استعرض نائب الوزير مؤشرات النجاح وفقًا لنوعية المدارس، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح بمدارس الثانوى العام بلغت 86.9%، والرسمى لغات 88.6%، خاص (معان) 93%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمنازل والخدمات 56.2%.

وقال نائب الوزير: " إن النسبة المئوية لجملة الناجحين بلغت 81.3%، ووفق الشعبة العلمية (علوم) 80.64%، والشعبة العلمية (رياضيات) 86.36%، والشعبة الأدبية 80.27%.

كما استعرض نائب الوزير نسب فئات المجموع للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسب فئات المجموع من ( 95% إلى أقل من 100% ) 0.39% للعام الدراسي 2023 مقارنة بنسبة بلغت 0.66% للعام 2024، بينما جاءت نسب فئات المجموع من ( 90% إلى أقل من 95%) للعام الدراسي 2023 بلغت 3.06%، مقارنة بنسبة بلغت 5.57% للعام 2024، كما جاءت نسب فئات المجموع من (85% إلى أقل من 90%) للعام الدراسي 2023 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بنسبة بلغت 9.84 % للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (80% إلى أقل من 85% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 8.84%، مقارنة بنسبة بلغت 11.83% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (75% إلى أقل من 80%) للعام الدراسي 2023 بلغت 11.71%، مقارنة بنسبة بلغت 13.52% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (70% إلى أقل من 75%) للعام الدراسي 2023 بلغت 14.43%، مقارنة بنسبة بلغت 14.51% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (65% إلى أقل من 70%) للعام الدراسي 2023 بلغت 16.14%، مقارنة بنسبة بلغت 14.7% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (60% إلى أقل من 65%) للعام الدراسي 2023 بلغت 15.91%، مقارنة بنسبة بلغت 13.32% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من ( 55% إلى أقل من 60% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 13.51%، مقارنة بنسبة بلغت 10.31% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (50% إلى أقل من 55% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 9.96%، مقارنة بنسبة بلغت 6.06% للعام 2024.

وقال الوزير: "ما شهدناه اليوم هو نتاج عمل مشترك بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالدولة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والمراجعة الدقيقة لكل أوراق الإجابات بنزاهة وشفافية بما يضمن حصول كل طالب على ما يستحق، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".

وفى ختام المؤتمر، أكد الوزير على أن مستقبل ابنائنا هو مستقبل مصر، قائلًا: "نحن ملتزمون بتحقيق كل ما هو أفضل لهم، ونتعهد بأن الوزارة ستواصل العمل بكل إخلاص وجهد، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وسنظل منفتحين على قرارتهم ومقترحاتهم، ونتطلع إلى مستقبل مليء بالنجاحات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا بدعم كامل من القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية".

وقد كرم محمد عبد اللطيف أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٤ ومنحهم شهادات تقدير، مؤكدًا حرصه على تكريم الطلاب الأوائل تقديرًا وتحفيزًا لهم، لمواصلة تفوقهم ونجاحهم فى تعليمهم الجامعى.