نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا العمل والتضامن ومحافظ الغربية يتفقون مدرسة حنون الثانوية بنات بعد رفع كفاءتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت اليوم الثلاثاء الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها السيد محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف، مدرسة حنون الثانوية للبنات بقرية حنون بمركز زفتى بالغربية إحدي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى وبنك QNB برفع كفاءة كافة منشآت المدرسة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور مدرسة حنون الثانوية للبنات، مشيدة بما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمدرسة، وما قامت به مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB، حيث يؤكد هذا الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع المصرفي في أعمال التنمية باعتبارهما من الشركاء الأساسيين في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجتمع المدني المصري لعب دورًا مهمًا في بناء النظام التعليمي في مصر وساهم على مدار أكثر من 100 عام في بناء المدارس، وما نشهده اليوم هو استكمال لتلك المسيرة الرائعة لمؤسسات المجتمع الأهلي بمصر.

ومن جانبه أعرب الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك QNB، عن تقديره لهذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها الهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، تماشيًا مع برامج البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإيمانًا منه بأهمية الاستثمار في الانسان ودعم ثقافة التميز والابتكار.

ومن جانبه أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة مدرسة حنون الثانوية للبنات شملت ترميم وتجديد الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الادارية والمكتبة والمصلى وتنفيذ ملعب خماسى، فضلا عن تجديد شامل لاعمال السباكة والسيراميك بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول، وكذلك تطوير ملعب وسور المدرسة.

وأوضح زمزم أن افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات بحنون يأتى استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام، تنفيذًا لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم المؤسسات التعليمية فى كافة انحاء الجمهورية خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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