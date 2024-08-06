أخبار مصرية

محافظ الجيزة يهنئ الطالبة ملك علي الحاصلة على المركز الأول في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الطالبة ملك علي الحاصلة على المركز الأول في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الطالبة ملك علي السيد بيومي إبراهيم الحاصلة علي المركز الأول مكرر في الشعبة الأدبية المقيدة بمدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  .  
وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأسرة الطالبة خلال الاتصال الهاتفي معربًا عن فخره بذلك النموذج المشرف من أبناء المحافظة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والمهنية.
وأشار محافظ الجيزة أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح مؤكدا على أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.
كما وجه محافظ الجيزة الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

IMG-20240806-WA0041
IMG-20240806-WA0041
IMG-20240806-WA0040
IMG-20240806-WA0040
IMG-20240806-WA0039
IMG-20240806-WA0039
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا