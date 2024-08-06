تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة حياة كريمة تطلق المعسكر الأول لشباب الجامعات 2024 لإعداد الكوادر التطوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:32 مساءً - في إطار التزام مؤسسة"حياة كريمة"بتطوير المجتمع وإعداد الكوادر الشابة وتنفذاً للخطة االاستراتيجية للمؤسسة من خلال إقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بالشباب، أطلقت المؤسسة المعسكر الأول لعام 2024 تحت شعار "Agile youth" شعار مبادرة الشباب للأنشطة الصيفية. و بمشاركة 160 شاب من شباب الجامعات والمتطوعين ابتداءا بإقليم الدلتا، وسيأتي تباعاً باقي الأقاليم. سيُقام المعسكر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجًا شاملًا ومتنوعًا يهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز الوعي لدى الشباب في مختلف المجالات.

و في هذا السياق أكدت بثينة مثطفى – المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة أن المعسكر يتضمن عدة محاور في اليوم الاول وعلى رأسها الإبداع والشغف ونهدف من خلال ذلك اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية والشغف لدى المتطوعين، ذلك بالإضافة إلى التعريف بمادئ الرقمنة والمحاور التكنولوجية المختلفة، ونستعرض من خلال ذلك المحور أحدث التقنيات الرقمية وأهميتها في الحياة اليومية والعمل التطوعي، كما يتم التطرق إلى العمل الجماعي لتعزيز روح الفريق والتعاون بين المتطوعين.

ويتضمن اليوم الثاني مهارات التفاوض والقيادة لتدريب المتطوعين على كيفية تحقيق الأهداف، دور مؤسسة في الدعم الاغاثي الدولي متضمنا في هذا السياق دور مصر الريادي في القضية الفلسطنية على مدى العصور ، وكذلك نستعرض كيفية التعامل مع المفاهيم المغلوطة والشائعات والحروب الادراكية وحروب الجيل الرابع وتأثيرها السلبي على نهضة المجتمع، باللإضافة إلى أنشطة رياضية لتعزيز النشاط البدني والصحة العامة من خلال برامج رياضية متنوعة وتقديم برامج ترفيهية و اكتشاف المواهب، بجانب محور أسلوب الحياة الصحي والمستدام، والذي يهدف إلى توعية المتطوعين بأهمية تبني أسلوب حياة صحي ومستدام.

أما اليوم الثالث فيتضمن استعراض التطوع وأثره على الإنسان والمجتمع، وتوجيه المتطوعين نحو استكشاف مسارات مهنية جديدة وفرص تعليمية مبتكرة، باللإضافة إلى كيفية بناء وتعزيز العلامة الشخصية للمتطوعين، التعريف بمبادئ رايدة الأعمال المجتمعية تشجيعهم على تبني مشروعات ريادية لها تأثير إيجابي على المجتمع.

تأتي هذه الفاعلية في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز جهودها التنموية في اطار التعاون المشترك و الفعال بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و الحكومة متمثلاً في مكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيُختتم المعسكر بجلسة مسائية تضم جميع المتطوعين لمشاركة تجاربهم وأفكارهم، بالإضافة إلى تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات.

تتطلع مؤسسة "حياة كريمة" إلى استقبال المشاركين في المعسكر وتقديم تجربة فريدة من نوعها تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤثر من المتطوعين.

تأتي هذه الفاعلية حرصا من مؤسسة حياة كريمة على تعزيز دورها ومسؤوليتها تجاه الشباب، وإيمانها بضرورة دعم وتنمية قدرات المتطوعين، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والبروتوكول المبرم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتكامل بالمعسكر دور المؤسة مع دور مكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر انه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد ٩٠٢. وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة الأنحاء.