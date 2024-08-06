حسين الزناتي: اللواء سمير فرج "تاريخ نموذجي" في الوطنية المصرية عسكريًا ومدنيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنقابة، عن تقديره للخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء الدكتور سمير فرج، مشيدًا بتاريخه الطويل، والذي وصفه بأنه "تاريخ نموذجي" في الوطنية المصرية.

ووصف “الزناتي”، اللواء سمير فرج، بأن نموذج يُحتذى به: حيث أنه لا يدخر جهدًا في خدمة الوطن، أوقات السلم والحرب، أو في الحياة العسكرية أو المدنية على حدٍ سواء، مؤكدًا أن هذه معادلة حققها اللواء "فرج" عبر تاريخه الطويل منذ تخرّجه من الكلية الحربية عام 1963 بتقدير امتياز، والتحاقه بسلاح المشاة، وتخرّجه من كلية أركان حرب المصرية في عام، ومشاركته في حرب أكتوبر 1973؛ حيث كان ضابط عمليات في “مركز 10”، ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان وقتها أصغر ضابط سنًا، ورتبة في ذلك الوقت، ليتدرّج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وأضاف أن “فرج” التحق بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، ليعُيّن مدرسًا بها فور تخرّجه منها، ليكون بذلك أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب.

وتأكيدًا على معنى أن اللواء سمير فرج حقق هذه "المعادلة الصعبة"، بين خدمة الوطن عبر الحياة العسكرية والمدنية، كما قال "الزناتي" فإن سمير فرج قد حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة عين شمس عام 1979، ودبلوم إدراة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، ودرجة الدكتوراه عن “دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري”.

في الوقت الذي تولّى العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية "مصر"، وعمل مدرسًا في معهد المشاة، ومدرسًا بكلية القادة والأركان.، كما عُيِّن مديرًا لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، ثم ملحقًا عسكريًا إلى تركيا في الفترة من 1990 إلى 1993.

وأكد أن “فرج” تولّى وظيفة مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، لمدة 7 أعوام، في الفترة من 1993 إلى 2000، ثم محافظًا للأقصر.

وعبر هذا التاريخ، حصد اللواء سمير فرج على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب العسكري، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وأوضح "الزناتي" أن اللواء فرج له العديد من المؤلفات الهامة للمكتبة المصرية، في مجال السياسة والأمن القومي، منها “أوراق من حياتي”، “وداعًا للسلاح”، “سيرة محارب"، ”الاستراتيجية"، هذا غير المقالات التي يكتبها في الكثير من الصحف المصرية.

وألقى حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، كلمة اليوم، قبل بدء الندوة التي نظّمتها لجنة الشؤون العربية برئاسته في نقابة الصحفيين، وتحدّث فيها اللواء الدكتور سمير فرج إلى أن الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، جعلتها في أزمة كُبرى قد تعصف بالجميع، خاصةً مع استمرار العدوان الصهيوني على الأراضي العربية في غزة ولبنان، ووصولها إلى قلب طهران واغتيال إسماعيل هنية، في ظل دعم أمريكي لامحدود لهذا العدو، ثم تهديد إيران بالرد، مع صمت أوروبي، وانتقاد من روسيا والصين للسلوك الإسرائيلي.

وتابع: “هي حالة بكل سيناريوهات بالتأكيد تؤثّر على أمننا القومي، وتحتاج إلى مزيد من التحليل، حتى نتجنّب آثاره بشكل أو بآخر”.