الرئيس السيسى يؤكد لـ"بايدن" خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:32 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.