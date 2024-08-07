نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو غرف شركات السياحة: أسعار الساحل الشمالي تناسب جميع المستويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، على أسعار الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنها تناسب جميع الفئات.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أوضح إدريس أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأسعار، مما يجعل الساحل الشمالي وجهة مناسبة لمختلف الميزانيات.

تفاصيل الأسعار في مناطق الساحل الشمالي

- مارينا 1: تتراوح أسعار الفنادق بين 50 و100 دولار.

- بورتو مارينا: يبلغ سعر الإقامة نحو 200 دولار.

- الأبراج العالمية: تتراوح الأسعار بين 600 و700 دولار.

وأضاف إدريس أن الأسعار في الفنادق السبع التي أُسست في «مراسي» تتراوح بين 1400 و1500 دولار، بينما تصل أسعار الإقامة في فندق «سي شيل بلايا» إلى نحو 1500 دولار في الليلة.

تجهيزات وتنوع الأماكن

وأشار إدريس إلى أن الساحل الشمالي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك 10 حفلات فنية دولية في مدينة العلمين.

كما تتوفر جميع البرندات والمطاعم لتناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

وأوضح أن مارينا في مراسي تُعد من بين أكبر الأماكن السياحية في العالم، حيث تحتوي على مطاعم وبرندات تنافس أماكن سياحية عالمية.

وتقدم المنطقة خيارات متنوعة من المطاعم تتراوح أسعارها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى خيارات باهظة الثمن.

كما توجد أماكن صباحية ومسائية مناسبة للأطفال، مثل أكوا بارك.