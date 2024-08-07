سويلم والزملوط يبحثان موقف المشروعات المائية وضوابط إستخدام المياه الجوفية بنطاق محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- لا تهاون مع أى مخالفات سحب مياه الآبار والتأكد من معايرة العدادات وصحة التراخيص

اللواء الزملوط :

- أساند مجهودات الوزارة فى الحفاظ على الخزان الجوفي وتكامل إمكانيات المحافظة مع الوزارة

** وزير الموارد المائية والرى ومحافظ الوادى الجديد يؤكدان على :

- التوسع فى إستخدام نظم الرى الحديث بالوادى الجديد ، مع مراعاة إستخدام نظم ملائمة للبيئة الصحراوية

- الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بالواحات بالوادى الجديد مع مراعاة عناصر الاتزان المائى والبيئى

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة ، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية بنطاق المحافظة .

وخلال الإجتماع .. أكد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدامها ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة المختصة (قطاع المياه الجوفية) بمتابعة التراخيص ومراقبه السحب من الآبار ، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، و وضع أجهزة لمراقبة العدادات ، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات والتأكد من دقة القراءات ومدى وجود تلاعب بالعداد من عدمه ، ومقارنة المساحات المنزرعة على البئر ونوع المحاصيل المنزرعة بالتصرف المسحوب من البئر كأداة لتدقيق قراءات التصرفات وتحديد مدى وجود تلاعب بالعداد من عدمه وعدم التهاون مع أى مخالف .

ومن جانبه .. أكد اللواء الزملوط أنه يساند مجهودات الوزارة فى الحفاظ على الخزان الجوفي وأن إمكانيات المحافظة تتكامل مع إمكانيات الوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بمحافظة الوادى الجديد .

وقد أكد الدكتور سويلم واللواء الزملوط على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة وتوعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

كما اكدا على أهمية التوسع في استخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر بمحافظة الوادى الجديد ، مع مراعاة ملائمتها للبيئة الصحراوية وسرعة الرياح بهذه المناطق بما يحقق ترشيد حقيقى في إستخدام المياه .

كما تم التباحث حول سُبل تعزيز الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بالواحات بالوادى الجديد مع مراعاة عناصر الاتزان المائى والبيئى بهذه الواحات.