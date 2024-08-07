رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور القصاص بفوزه بجائزة الدولة للعلوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:28 مساءً - تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني للدكتور محمد القصاص الأستاذ بكلية الطب جامعة حلوان لحصوله على جائزة الدولة للأفراد في العلوم الطبية لهذا العام. وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يعد تكريماً لجامعة حلوان ودليلاً على ما تزخر به من قامات علمية وإبداعية.

وصرح الدكتور قنديل قائلاً: "إن فوز الدكتور القصاص بهذه الجائزة المرموقة يعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه أساتذتنا وباحثونا، هذا الإنجاز يؤكد مكانة جامعة حلوان كصرح علمي متميز.

وأضاف رئيس الجامعة: "نحن في جامعة حلوان نولي اهتماماً كبيراً بدعم البحث العلمي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعلمائنا وباحثينا، وهدفنا هو خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، مما يسهم في تحقيق التقدم المنشود للجامعة وتعزيز مكانتها التنافسية بين الجامعات المصرية والعالمية."

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دائماً لتحقيق التميز في مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع.

واختتم الدكتور قنديل تصريحه قائلاً: "نحن فخورون بإنجازات علمائنا وباحثينا، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات التي ستسهم في رفع اسم جامعة حلوان وتأكيد دورها الريادي في المشهد الأكاديمي المصري والعالمي."