بدعوى السفر للخارج.. ضبط مالكة شركة وآخران بتهمة النصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "غير مرخصة" كائنة بقسم شرطة المعادى" - لها معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .. فضلاً عن قيامها بالترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطها ، و كذا ضبط (موظف – محاسبة "يعملان بذات الشركة) ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر وإستمارات لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – أكلاشيه – إيصالات تحصيل مبالغ نقدية)، كما تم التقابل مع أحد الضحايا ، وبمناقشته قرر بتحصل المتهمين منه على مبالغ مالية نظير تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم إلتزامهم بذلك ، وبمواجهة المتهمين أيدوا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.