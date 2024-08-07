نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع توطن صناعة أبراج شركات إتصالات التليفون المحمول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

افتتح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول، بمصنع الطائرات التابع للهيئة، بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس "طارق عبد الفتاح محمد حسن" رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات،وعدد من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات ناجحة ومستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم إستيراده حاليا تحت شعار (صنع في مصر).



في هذا الإطار، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول، لافتا إلي تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي CNC، حيث يتضمن المركز احدث خطوط الإنتاج في العالم من الماكينات الرقمية CNC لتشكيل وتقطيع الزوايا. وتم تدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.

وأضاف أن مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع نجح في تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول، بنسبة تصنيع محلي 100 %، لافتا إلى البدء في توريد العديد من احتياجات شركة اتصالات مصر من هذه الأبراج. بما يلبي المتطلبات المتزايدة للشركة من هذه الأبراج. حيث تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (67) برج اتصالات لصالح شركة إتصالات مصر بنهاية يونيو 2024 من خلال اتفاق اطاري تم توقيعة بين شركة اتصالات مصر ومصنع الطائرات، وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد (70) برج لشركة إتصالات مصر للتسليم بنهاية سبتمبر 2024. وجارى حاليا التنسيق لتوقيع إتفاقيات تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات وكذا كبرى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات بجمهورية مصر العربية للتوسع فى الإنتاج الكمى من أبراج الاتصالات.

وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الشركات المصرية العاملة في مجال الإتصالات ،فضلا عن تطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، لجميع أبراج الإتصالات لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.