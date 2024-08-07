نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: الأربعاء 7 أغسطس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 8 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة رطبًا خلال النهار، مع ميل للحرارة والرطوبة ليلًا.

وتزيد الرطوبة المرتفعة من الإحساس بشدة حرارة الطقس، رغم أن درجات الحرارة تظل حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

فرص سقوط الأمطار

الأمطار المتوقعة : هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق.

: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق. المناطق المعرضة للأمطار : تشمل المناطق التي قد تشهد أمطارًا حلايب وشلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد.

: تشمل المناطق التي قد تشهد أمطارًا حلايب وشلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد. الظواهر الجوية المصاحبة: من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

توقعات الطقس من الخميس 8 أغسطس إلى الأحد 11 أغسطس

الأمطار : هناك فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

: هناك فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. الرياح: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

تفسير الأمطار الصيفية

السبب : الأمطار الصيفية تحدث بسبب تلاقي الكتل الهوائية الشمالية الجافة مع الكتل الجنوبية الرطبة، وهو ما يعرف بالحزام المداري. هذا الحزام يتذبذب شمالًا وجنوبًا مع حركة الشمس الظاهرية باختلاف الفصول.

: الأمطار الصيفية تحدث بسبب تلاقي الكتل الهوائية الشمالية الجافة مع الكتل الجنوبية الرطبة، وهو ما يعرف بالحزام المداري. هذا الحزام يتذبذب شمالًا وجنوبًا مع حركة الشمس الظاهرية باختلاف الفصول. الأمطار في مصر: الفاصل المداري يتقدم شمالًا خلال هذه الفترة ليصل إلى جنوب مصر، مما يزيد من احتمالية سقوط الأمطار، تكون هذه الأمطار أقل حدة من تلك التي تحدث في مناطق منابع النيل.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الخميس 8 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة.

: 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية : 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة.

: 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة. جنوب سيناء : 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة.

: 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة. شمال الصعيد : 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة.

: 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة. جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة.

تُشدد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب الطقس الشديد الحرارة والأمطار الرعدية المحتملة، مع متابعة التحديثات الجوية بانتظام.