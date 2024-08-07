التعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالدقهلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالتعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالدقهلية.

وذلك بعد تداول فيديو أثناء عقد الامتحان لإحدى أولياء الأمور تقوم بتغشيش الطلاب وهى تقف بجوار سور المدرسة، حيث قررت الوزارة معاقبة الطلاب بالرسوب في نتيجة الثانوية العامة بالدور الأول في مادة الكيمياء مع منحهم فرصة إعادة الامتحان في الدور الثاني والذى ينطلق 24 أغسطس الجاري.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت بيانا صحفيا يوم 6 يوليو الماضي أكدت فيه: أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تقوم بتغشيش الطلاب تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وقال البيان، إنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الغاء الامتحان فى مادة الكيمياء للطلاب وإعادته بالدور الثاني.