نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2024 تصل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم الأربعاء بالمدارس.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 معرفة النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة إذا رغبوا فى ذلك، ويحصل الطالب على نتيجة الثانوية العامة بشكل مجان دون أى مقابل.

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

واستعرضت وزارة التربية والتعليم مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729835، وعدد الحاضرين 726648 وعدد الناجحين 590992 وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.

وأشار نائب الوزير الدكتور أحمد ضاهر إلى أن النسبة المئوية للنجاح مقارنة للعام الحالي بالأعوام السابقة جاءت كالتالي: العام الحالي 2023 – 2024 بلغت %81.3، والعام 2022 – 2023 بلغت %78.8، والعام 2021 – 2022 بلغت %74.5، والعام 2020 – 2021 بلغت %73.6، والعام 2019 – 2020 بلغت %81.5.

كما استعرض نائب الوزير مؤشرات النجاح وفقًا لنوعية المدارس، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح بمدارس الثانوى العام بلغت 86.9%، والرسمى لغات 88.6%، خاص (معان) 93%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمنازل والخدمات 56.2%.

وقال نائب الوزير: " إن النسبة المئوية لجملة الناجحين بلغت 81.3%، ووفق الشعبة العلمية (علوم) 80.64%، والشعبة العلمية (رياضيات) 86.36%، والشعبة الأدبية 80.27%.

كما استعرض نائب الوزير نسب فئات المجموع للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسب فئات المجموع من ( 95% إلى أقل من 100% ) 0.39% للعام الدراسي 2023 مقارنة بنسبة بلغت 0.66% للعام 2024، بينما جاءت نسب فئات المجموع من ( 90% إلى أقل من 95%) للعام الدراسي 2023 بلغت 3.06%، مقارنة بنسبة بلغت 5.57% للعام 2024، كما جاءت نسب فئات المجموع من (85% إلى أقل من 90%) للعام الدراسي 2023 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بنسبة بلغت 9.84 % للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (80% إلى أقل من 85% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 8.84%، مقارنة بنسبة بلغت 11.83% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (75% إلى أقل من 80%) للعام الدراسي 2023 بلغت 11.71%، مقارنة بنسبة بلغت 13.52% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (70% إلى أقل من 75%) للعام الدراسي 2023 بلغت 14.43%، مقارنة بنسبة بلغت 14.51% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (65% إلى أقل من 70%) للعام الدراسي 2023 بلغت 16.14%، مقارنة بنسبة بلغت 14.7% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (60% إلى أقل من 65%) للعام الدراسي 2023 بلغت 15.91%، مقارنة بنسبة بلغت 13.32% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من ( 55% إلى أقل من 60% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 13.51%، مقارنة بنسبة بلغت 10.31% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (50% إلى أقل من 55% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 9.96%، مقارنة بنسبة بلغت 6.06% للعام 2024.