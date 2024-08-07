نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تخفيض درجة القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مقترح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتخفيض درجة القبول بمدارس الثانوى العام والخاص على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2024/2025 م وذلك بحضور اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ الجيزة أن المقترح تم إعتماده بعد الإطلاع على مؤشرات القبول بمرحلة الثانوى العام والإحصائيات الخاصة به والكثافات الطلابية وبناءًا عليه تقرر تخفيض درجة القبول بمدارس الثانوى العام الرسمى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بحد أدنى مجموع 220 درجة، والثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة.

بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع طلابه.