وزارة العمل : زيارة لوفد الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظتي الأقصر وقنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:25 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر استقبل وفداً من الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظتي الأقصر وقنا برئاسة سيد حامد ، ونائبه عبد النبي سيد ، وأعضاء مجلس النقابة ، بحضور مدير مديرية العمل بالمحافظة ، وذلك للتعريف بدور الاتحاد ومناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمال بقطاعات العمل المختلفة ، وكذلك التعرف على دور مديرية العمل داخل المحافظة فى تنفيذ خطط وزارة العمل بشأن توفير فرص العمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص ، وبرامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وكذلك رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وعمليات التفتيش الميداني فى مجال العمل والسلامة والصحة المهنية وغيرها من المهام التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بشأن دور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أن فعاليات اللقاء تضمنت ترحيب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد ، وأكد المحافظ خلال اللقاء على دعم الدولة المستمر لحقوق العمال ،كما أن المحافظة تتبنى خطة لتدريب شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتنظيم ملتقيات توظيف توفر فرص عمل ، واشاد بدور الكيانات النقابية مؤكدا انهم هم اعمدة الإنتاج فى كافة المشروعات ، وأفاد مدير المديرية أنه قام بالتعريف بدور مديرية العمل ، والأنشطة التي تقوم بها داخل المحافظة ، كما قام الوفد بزيارة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والذى أكد على السعى لإقامة علاقات متوازنة وودية بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل" والدور الهام لمديرية العمل والمنظمات النقابية والعمال فى استقرار الأوضاع وخلق فرص تدريب و تأهيل لسوق العمل لزيادة العملية الإنتاجية ومدى تثقيف وتطوير النقابات للعمال لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ومناقشة رفع كفاءة الأنشطة العمالية ..