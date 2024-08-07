وزير العمل يشكر وزير الخارجية على التعاون في إنهاء إجراءات نقل جثمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:25 مساءً - وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء ،الشكر والتقدير ،الى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،والقنصلية المصرية بدبي ،على التنسيق والتعاون ،والجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة، لنقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه غرقًا بالإمارات ،الى أرض الوطن.

وكان وزير العمل ،قد وجه منال عبدالعزيز ،رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات بمتابعة هذا الحادث لحظة بلحظة ،حتى يعود الجثمان إلى أرض الوطن ،مؤكدًا الحرص على تقديم كافة أنواع الحماية والدعم للعمالة المصرية التي تعمل في نطاق عمل مكاتب التمثيل العمالي في الخارج..وأكدت منال عبدالعزيز رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارت، أن المكتب تابع واقعة وفاة محمد أبو القاسم عبدالحميد عبدالغفار"عامل" ، الذي وافته المنية غرقًا ،بمنطقة الفجيرة ،وعلى الفور، وبالتعاون والمتابعة، مع القنصلية المصرية بدبي، كانت سرعة إنهاء جميع إجراءات ،موضحة :"سيتم نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن ،علي رحلة مصر للطيران التي سوف تُقلع الساعة 4 فجرًا من الإمارات،لتصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة ،صباح غدًا الخميس"..