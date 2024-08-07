أحمد جودة - القاهرة - مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب

عاجل- «دوت الخليج» تنشر مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب.. مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصروفات الجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التي تعد من أكثر الكليات طلبًا.

و تشير الأرقام التي تم تداولها مؤخرًا، إلى ارتفاع ملحوظ في مصروفات الدراسة بالجامعات الخاصة، خاصة في الكليات الطبية.

وتقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل حول مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة.

تنسيق الكليات بالجامعات الخاصة

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال المواقع الرسمية لكل جامعة حيث يتم قبول الطلاب بناءً على المجموع الأعلى وأسبقية التقدم، مع ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مصروفات جامعة بدر بالقاهرة لعام 2024

كلية الطب البشري: 208،000 جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 70،000 جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 63،000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 101،200 جنيه

كلية الصيدلة: 104،000 جنيه

كلية الطب البيطري: 94،500 جنيه

كلية الفنون والتصميم: 68،500 جنيه

كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 57،500 جنيه

كلية القانون والإنسانيات: 68،500 جنيه

كلية طب الأسنان: 115،000 جنيه

كلية التمريض: 50،000 جنيه

مصروفات الجامعة المصرية الصينية 2024

كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء: 98،000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 82،000 جنيه

كلية الطب البيطري: 68،000 جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 58،800 جنيه

كلية الحاسبات ونظم المعلومات: 56،000 جنيه

كلية الفنون والتصميم: 52،000 جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 48،000 جنيه



مصروفات جامعة بدر بأسيوط 2024

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 40،000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 75،000 جنيه

كلية الصيدلة: 77،000 جنيه

كلية الطب البيطري: 62،000 جنيه

كلية الفنون والتصميم: 52،500 جنيه

كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 41،500 جنيه

كلية القانون والإنسانيات: 54،000 جنيه

كلية طب الأسنان: 118،000 جنيه

كلية التمريض: 44،000 جنيه



مصروفات جامعة سفنكس سنة 2024

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 45،000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 73،000 جنيه

كلية الصيدلة: 74،000 جنيه

كلية الطب البيطري: 53،000 جنيه

كلية طب الأسنان: 116،000 جنيه

كلية التمريض: 45،000 جنيه



المصروفات الدراسة بجامعة 6 أكتوبر لعام 2024

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 65،000

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 52،000

كلية العلاج الطبيعي: 85،000

كلية الصيدلة: 90،000

كلية الفنون والتصميم: 55،500

كلية الحاسبات ونظم المعلومات: 60،500

كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 45،000

كلية طب الأسنان: 135،000

كلية الطب البشري: 160،000

كلية التمريض: 40،000



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