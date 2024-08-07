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عاجل- «دوت الخليج» تنشر مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «دوت الخليج» تنشر مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب

«دوت الخليج» تنشر مصروفات
«دوت الخليج» تنشر مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024

عاجل- «دوت الخليج» تنشر مصروفات الجامعات الخاصة في مصر لعام 2024.. ارتفاع ملحوظ في كليات الطب.. مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصروفات الجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التي تعد من أكثر الكليات طلبًا.

و تشير الأرقام التي تم تداولها مؤخرًا، إلى ارتفاع ملحوظ في مصروفات الدراسة بالجامعات الخاصة، خاصة في الكليات الطبية.

وتقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل حول مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة.

 تنسيق الكليات بالجامعات الخاصة 

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال المواقع الرسمية لكل جامعة حيث يتم قبول الطلاب بناءً على المجموع الأعلى وأسبقية التقدم، مع ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 مصروفات جامعة بدر بالقاهرة لعام 2024

  • كلية الطب البشري: 208،000 جنيه
  • كلية الهندسة والتكنولوجيا: 70،000 جنيه
  • كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 63،000 جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 101،200 جنيه
  • كلية الصيدلة: 104،000 جنيه
  • كلية الطب البيطري: 94،500 جنيه
  • كلية الفنون والتصميم: 68،500 جنيه
  • كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 57،500 جنيه
  • كلية القانون والإنسانيات: 68،500 جنيه
  • كلية طب الأسنان: 115،000 جنيه
  • كلية التمريض: 50،000 جنيه

 مصروفات الجامعة المصرية الصينية 2024

  • كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء: 98،000 جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 82،000 جنيه
  • كلية الطب البيطري: 68،000 جنيه
  • كلية الهندسة والتكنولوجيا: 58،800 جنيه
  • كلية الحاسبات ونظم المعلومات: 56،000 جنيه
  • كلية الفنون والتصميم: 52،000 جنيه
  • كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 48،000 جنيه


 مصروفات جامعة بدر بأسيوط 2024

  • كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 40،000 جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 75،000 جنيه
  • كلية الصيدلة: 77،000 جنيه
  • كلية الطب البيطري: 62،000 جنيه
  • كلية الفنون والتصميم: 52،500 جنيه
  • كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 41،500 جنيه
  • كلية القانون والإنسانيات: 54،000 جنيه
  • كلية طب الأسنان: 118،000 جنيه
  • كلية التمريض: 44،000 جنيه


 مصروفات جامعة سفنكس سنة 2024

  • كلية الهندسة والتكنولوجيا: 45،000 جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 73،000 جنيه
  • كلية الصيدلة: 74،000 جنيه
  • كلية الطب البيطري: 53،000 جنيه
  • كلية طب الأسنان: 116،000 جنيه
  • كلية التمريض: 45،000 جنيه


 المصروفات الدراسة بجامعة 6 أكتوبر لعام 2024

  • كلية الهندسة والتكنولوجيا: 65،000
  • كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 52،000
  • كلية العلاج الطبيعي: 85،000
  • كلية الصيدلة:  90،000
  • كلية الفنون والتصميم: 55،500
  • كلية الحاسبات ونظم المعلومات: 60،500
  • كلية الإعلام والدراسات الأدبية: 45،000
  • كلية طب الأسنان: 135،000
  • كلية الطب البشري: 160،000
  • كلية التمريض: 40،000


 المصروفات الدراسة بجامعة ميريت لعام 2024

  • كلية العلاج الطبيعي 73،000
  • كلية الصيدلة 73،000
  • كلية الطب البشري 140،000
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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