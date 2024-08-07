تكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في احتفالية نظمها جهاز مدينة ٦ أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" صدق الله العظيم..

“اجتهد واعمل بجد وساهم في تنمية ورفعه وطنك وسوف تري نتاج عملك وثمار جهودك”.. بتلك الكلمات استهل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حديثة خلال الاحتفالية التي نظمها جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر لتكريم المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة السابق بمناسبة توليه منصب محافظ الجيزة تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

وقد أعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة وامتنانه لما لمسه من مشاعر الود والمحبة النابعة من زملائه بجهاز تنميه ٦ اكتوبر والحاضرين مؤكدًا أن أي نجاح ينسب إليه هم شريك أصلي وأساسي فيه لجهودهم المخلصة وتأدية عملهم علي أكمل وجه.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي يوضح إنجازات المهندس عادل النجار خلال تاريخه المشرف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث ساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للسكان خلال فترات تولية أجهزة العديد من المدن الجديدة ومنها مدينة القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وأكتوبر الجديدة وجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر.

وقد أكد محافظ الجيزة على استكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضى قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار بمحافظة الجيزة العريقة ووضع وتنفيذ الرؤي التي تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة.

وقدم محافظ الجيزة الشكر لجهاز مدينة ٦ اكتوبر لتنظيمهم تلك الاحتفالية وحفاوة الاستقبال كما قدم الشكر لجموع الحاضرين .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن المهندس عادل النجار له خبرات طويلة وعديدة في كثير من المدن الجديدة وبالرغم من الصعاب التي واجهته استطاع التغلب عليها مؤكدًا علي التعاون مع الجهاز التنفيذي بمحافظة الجيزة لتنسيق ودعم الجهود ومسارات العمل المشتركة بما يخدم المواطنين.

وخلال كلمة الأستاذ محمد فوزى رئيس مجلس الأمناء، أوضح أن المهندس عادل النجار القائد والمعلم والإنسان له العديد من البصمات الإيجابية خلال عمله بهيئة المجتمعات العمرانية بوجه عام ومدينة ٦ أكتوبر بوجه خاص.

فيما أشاد الحضور بجهود المهندس عادل النجار خلال توليه رئاسة عددًا من المدن الجديدة وتحقيقه نقلة نوعية وتنموية بها، مؤكدين أنهم على يقين بأنه سيعمل بفكر غير تقليدي أيضا قى منصبه الجديد محافظا للجيزة والتي تعد أحد اعرق واكبر محافظات الجمهورية .

حضر الاحتفالية المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، المهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز سفنكس الجديدة، محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر وأعضاء مجلس الأمناء.

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