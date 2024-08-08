وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدن 6 أكتوبر ودمياط وبرج العرب وسوهاج الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 12:36 مساءً - واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن دمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، وسوهاج الجديدة، تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات والإشغالات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى استمرار الحملات من كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة ومسئوليها للتعامل بحسم مع كل المخالفات.

وطالب الوزير المواطنين بعدم البناء المخالف، مؤكدا أن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها، وسيتم الإزالة لها، وأن جميع القطع المخالفة يتم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة المختص، ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز، سواءً توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل، وخلافه.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمحاولة بناء دور مخالف بالقطعة رقم 10، وإيقاف أعمال محاولة تقفيل مظلة وتحويلها لوحدة سكنية بالقطعة رقم ( 33/105 ) بالمجاورة الخامسة بنطاق الحي الثاني، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لمحاولة تقسيم مظلة وتحويلها لوحدة سكنية بالقطعة رقم ( 59/128 ) بنطاق الحى الخامس بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إيقاف أعمال لمحاولة تقسيم مظلة وتحويلها لوحدة سكنية والشروع في عمل دوبلكس بالقطعة رقم ( 37/115 ) بالمجاورة 15 بنطاق الحى الثالث، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للقطع، وإيقاف أعمال لمحاولة الشروع فى تنفيذ حمام سباحة بالردود الخلفي للقطعة رقم(23/71) بالمخالفة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت مصادرة معدات المقاولين ومواد البناء، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وقال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنه تمت إزالة أعمال بناء بالمخالفة على أرض مملوكة للجهاز تم رصدها وتنفيذ الإزالة بمعرفة إدارة الأمن بالجهاز.

وتابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات، بالتعاون مع الشرطة، لافتاَ إلى أنه في القطاع الشمالي تم إيقاف أعمال وإزالة فورية لمسطح غرف السطح بالقطع أرقام ١٢٥٣، ١٣٨١، ٢٧٦، ٢٠٨، ١٢٢٩، ١٣٦٧، ٦١٩، ٩٧٩ منطقة الـ ٢٠٠٠ قطعة، بالإضافة الى إيقاف أعمال تحويل البدروم إلى نشاط تجاري بالقطعة رقم ٢٤٥ الحى السابع منطقة العمارات.

وفي القطاع الشرقى أضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم إيقاف وإزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم٦٢٣ منطقة الأكثر تميزاً، والقطعة رقم ١٠٩ السياحية السادسة، والقطعة رقم ٦ مجاورة ١٤ بلوك ١٥/١٢ غرب سوميد، والقطعة رقم ٧ مجاورة ١٤ بلوك ١٢/١٥ غرب سوميد.

وفي القطاع الجنوبى، أوضح " مصطفى " أنه تم إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطعة رقم ٤١٧ الحى الخامس المجاورة الثالثة، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لتحويل البدروم إلى سكنى بالقطعة رقم ٢٤٨٤ الحى الثاني المجاورة الثامنة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة إشغالات استهدفت سنتر الأردنية ومحيط المفوضية بالحي السابع، وسنتر الوجيه واليسر بالحي الحادي عشر، وسنتر جمجوم بالحي المتميز، غرب سوميد، وسنتر الجهاز بالحي الثالث وكذا شن حملة إشغالات لرفع عربات الباعة الجائلين ومنع انتشار التوك توك بمحاور المدينة كالمحور المركزي ومحور الكفراوي.

ولفت المهندس محمد مصطفى إلى أن حملات رفع الإشغالات أسفرت عن التحفظ على عدد ١٢ سيارة بيع مشروبات، و٨٦ مركبة " توك توك "، و٤ عربات نقل، و٢ لودر، حيث تم إيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم رصد مخالفة بناء بالقطعة رقم ١٩٥ أ بمنطقة ابنى بيتك المرحلة الأولى، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد وأدوات المقاول المستخدمة فى المخالفة داخل الجهاز، كما تم عمل محضر للمقاول بمعرفة شرطة التعمير.