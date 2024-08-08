نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيز جناح لأنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو على الصفحة الرسمية " الفيس بوك " عن بدء تجهيز جناح لأنشطة الصندوق بمهرجان العلمين الجديدة.



وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من البرامج والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وسبق وتم تدشين أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات، كذلك تستهدف "بيوت التطوع" لدى الصندوق في العديد من الجامعات المصرية تنفيذ أنشطة لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل " الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حى الضواحى ببورسعيد " وأيضا في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق “16023”.