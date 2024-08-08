نضال الشافعي ضيف "حد النجوم" من مهرجان العلمين الجديدة على "ON"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 05:38 مساءً - يستضيف برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، على قناة "ON"، الفنان نضال الشافعي في سهرة خاصة علي هامش مهرجان العالم علمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة.

يتحدث الفنان نضال الشافعي عن كواليس أعماله الفنية والصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني وقصة حبه وزواجه من زميلته في الاعدادية هند محمد علي بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

البرنامج يذاع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.