نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تستقبل 27 ألف طالب لاختبارات القدرات استعدادا للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية الفنون التطبيقية اليوم الخميس، 360 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 8912 طالبًا وطالبة.

كما أدى 668 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. توزع المتقدمون على تخصصين: 369 طالبًا وطالبة في تخصص الفنون، 299 في تخصص العمارة، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 11335 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 281 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 1604 طالب وطالبة.

واستقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 94 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 419 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات اليوم 730 طالبة حيث شهد اختبارات اليوم الأول 375 طالبة، واختبارات اليوم الثانى 344 طالبة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 1890 طالبة.

وقد استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين اليوم 1017 طالبًا حيث تم التسجيل لليوم الأول 500 طالبا وادوا اختبارات اليوم الثالث 517 طالب ليرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 3155 طالبًا.