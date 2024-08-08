وزير السياحة والآثار: السياحة المصرية رغم كل التحديات الجيوسياسية قادرة أن تجد طريقها وسط هذه المشاكل خاصة الاقتصادية العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال وزير السياحة شريف فتحي، إن السياحة المصرية رغم كل التحديات الجيوسياسية الحمد لله مصر قادرة علي ان تجد طريقها وسط كل هذه المشاكل خاصة الاقتصادية العالمية

وأضاف في مؤتمر من مهرجان العلمين الجديدة بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و13 سفيرا ومسؤولا أجنبية «كنت موجودا حينما تحدثت القيادة السياسة عن تطوير الساحل الشمالى ليأخذ مساحة فى شرق المتوسط، وأظن اليوم أن الرؤية كانت صائبة وتضيف شئ كبير لمصر والصناعة السياحة المصري وللشعب المصرى».

وتابع «اول شئ يخطر على بالى فى العلمين هو التفاؤل فى المستقبل خاصة بالنظر لكن الاستثمارات فى العلمين. العلمين تمثل بالنسبة ليا الوضع الأمثل للسياحة، لان السياحة قائمة على حرية وسلامة وامن الانتقال والتنقل، والعلمين تنتقل وتتنقل فيها بسهولة وامان وتتمتع به بالحرية الكافية»