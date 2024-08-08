عمرو الفقي لوزير السياحة ووفد السفراء الأجانب: العام القادم يستضيف مهرجان العلمين نجوم عالميين من أوروبا وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً -

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، الشكر إلى وزير السياحة والآثار وسفراء الدول المشاركين في المهرجان.

وأكد عمرو الفقي علي أن فكرة المهرجان قائمة على الترويج السياحى للعلمين وللاستثمار العقارى بها، واليوم بتشريف وزير السياحة شعرنا إن الموضوع بدأ يؤتي ثماره بالنسبة لنا".

وأضاف الفقي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة، أشكر وزير السياحة الدكتور شريف فتحي على وجوده والسفراء الاجانب والإعلامين المصريين والأجانب، وان شاء الله أوعدكم ان المهرجان يتطور كل عام عن السابق، والعام القادم سنهتم بوجود نجوم عالمين من اوربا وأمريكا.