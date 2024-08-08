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هل يمكن التعاون مع هيئات دولية للترويج للسياحة فى مصر؟ وزير السياحة: نترك الجميع ينافس في القطاع الخاص لمصلحة المواطن

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً -  

قال: الترويج السياحى أراه امر سهل لو فهمنا ما نقدمه سنروح سياحيا بشكل جيد، كما ان القطاع الخاص يقوم بجزء كبير من الترويج، ونحن لا ننافس ولا ندعم طرف على آخر، ونترك الجميع ينافس، ونراقب لان الدولة يكون عينها على القطاع لمصلحة المواطن.

 

الان لدينا معرضين موجودين فى الخارج فى الصين وألمانيا، ورد الفعل عادى جدا فى اول اسبوع بيع ٧٩ الف تذكرة وترحيب كبير من الصين وألمانيا

سيكون لدينا متاحف كثيرة فى الخارج ليكون لدينا عروض خارج مصر لفترات مؤقتة

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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