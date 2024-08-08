ماذا عن تطوير منطقة الأهرامات؟ وزير السياحة والآثار يجيب: رؤية القيادة السياسية والإرادة جعلت التطوير يسير بتوسع مهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، رداً علي سؤال ماذا عن تطوير منطقة الاهرامات؟.
أكد وزير السياحة والآثار، علي أن رؤية القيادة السياسة والإرادة، جعلت التطوير يسير بتوسع مهم، بداية من المتحف إلى المنطقة المحيطة والهرم، واليوم ننظر لتطوير المنطقة بالكامل وصولا إلى مطار سفنكس.
واضاف الوزير، أنه خلال السنوات المقبلة سنسمع عن مراحل تطوير كثيرة فى هذه المنطقة.
ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.