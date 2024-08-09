صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - أبرزت صحيفة النهار الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر .

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى: الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.. ويجب إنهاء الحرب فى غزة " أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا أمس الخميس برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، تقدم خلاله بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية الدولة المصرية لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشددا على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.

ونوهت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار دكتور أحمد فهمي ،صرح أن رئيس الوزراء البريطاني ثمن من جانبه الدور المصري، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر، في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط .

وفي صحيفة الجريدة الكويتية الصادرة صباح اليوم وتحت عنوان "مصر وإريتريا تبحثان تهديدات القرن الإفريقي" قالت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع وزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، في القاهرة الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وأكدا مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد حرصه على دفع جهود تعميق العلاقات «المتميزة» والتعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين، ويحقق مصالحهما المشتركة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها.