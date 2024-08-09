نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن روابط أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عبر تطبيق "مدرستنا بلس".

وأوضحت الوزارة أنه تم اتاحة النماذج الأربعة لأسئلة الإمتحانات فضلا عن نموذج الإجابة لكل امتحان عبر التطبيق أو من خلال موقع التطبيق.

ويمكن تحميل تطبيق "مدرستنا بلس" عبر “google play” من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appenza.VOD&pcampaignid=web_share

أو من خلال “App store” عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3/id1591939657

أو يمكن الاطلاع عبر الموقع الرسمي لـ "مدرستنا بلس":

https://madrasetnaplus.eg/