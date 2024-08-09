خبير سياحي لـ«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مصر عادت لاستغلال القوي الناعمة الخاصة بها حيث كان يتم استغلال القوي الناعمة المصرية للترويج عن أماكن أخري ولكنها تختلف تماما عن التي تقام علي أرض مصر، مشيرًا إلي تأثير جو مدينة العلمين علي الجذب السياحي وخصوصا السياحة العربية كبير.

وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تأثير زيارة العرب على السياحة بالنسبة لمصر مفيد وخصوصا، العائد من استخدامهم العملة الخاصة بهم مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الخليج القوية، مشددًا، على أنّ العلمين الجديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية ومهرجان العلمين أضاف الكثير.

وأوضح الخبير، أن الشعب المصري أحد عوامل الجذب السياحي، مبينًا ترحيب واستقبال الشعب المصري بالعرب واهتمامه بهم وكأنه المسؤول عنه وغير السعادة التي يتم تقديمها للسياح، ومشيرًا إلى أن كل الزائرين لبلاد الخارج رجعوا بعدم رضا وطاقة سلبية بسبب عدم الترحاب المقدم إليهم من الشعوب الأخرى وهذا هو الفرق بين الشعب المصري وأي شعب آخر.